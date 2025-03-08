AK Parti İstanbul Kadın Kolları, savaşlarda ölen kadınlar anısına fidan dikti haberi

AK Parti İstanbul Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla savaş coğrafyalarında hayatını kaybeden kadınlar anısına Arnavutköy Hatıra Ormanı'nda fidan dikti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Arnavutköy Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Sahası'nda bulunan AK Parti İstanbul Kadın Kolları Arnavutköy Hatıra Ormanı'nda “Zulmün gölgesinde kalan kadınlar için umudu yeşertiyoruz.” sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, etkinlikteki konuşmasında, 8 Mart'ın kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilme mücadelelerinin bir sembolü olduğunu ifade ederek, kadınların gününü kutladı.

Kadınların bireysel özgürlükleri ve sosyal hayattaki varlıkları için gösterdikleri çabayı bir lütuf değil, bir hak mücadelesi olarak gördüklerini belirten Ercan, kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğunu ve Türkiye Yüzyılı'nda adalet içinde birlikte bir toplum inşa edeceklerine inandıklarını dile getirdi.

Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ile AK Parti hükümetlerinin kadına karşı şiddet, eğitim, siyasi temsil, ekonomik eşitsizlik gibi pek çok konuda öncü adım attığını vurgulayarak, parlamentodaki kadın oranının 23 yıldır peyderpey artarak yüzde 20'lere ulaştığını söyledi.

En az bir eğitim düzeyini tamamlama oranının kadınlarda yüzde 70'lerden yüzde 90'lar seviyesine, kız öğrencilerin üniversitede okullaşma oranının yüzde 52'lere ulaştığını aktaran Ercan, üniversite mezunu kadınların iş gücüne katılma oranının ise yüzde 68,8'e çıktığını bildirdi.

– “Elde ettiğimiz kazanımların yanında daha yapılacak çok iş olduğunun farkındayız”

Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde partinin kuruluşunun ilk gününden bugüne kadın hakları konusunda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik yaptıkları çalışmalara değinen Ercan, “Elde ettiğimiz kazanımların yanında daha yapılacak çok iş olduğunun farkındayız. AK Parti olarak kadın haklarına ve eşitliklerine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kadınların güçlü olduğu bir toplum geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir. Kadın ve erkeği birbirinden üstün görmeyen yüce dinimiz ve kadim kültürümüzün mensubu olarak evinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında alın teriyle emeğiyle fedakarca destan yazan tüm kadınlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Zulmün gölgesinde kalan kadınlar için umudu yeşertiyoruz” başlığı altında Filistin, Ukrayna, Sudan, Suriye gibi dünyanın dört bir yanında katledilen kadınları unutmadıklarını ve onların mücadelesine sahip çıkmak, anılarını yaşatmak ve direnişlerini yeşertmek adına Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikimi yaptıklarını belirten Ercan, organizasyon için İl Kadın Kolları'na teşekkür etti.

– “Kadın hakları konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz”

Ercan, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu'nun hayata geçirildiğini hatırlatarak, “Bu yönerge sayesinde kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta daha güçlü bir şekilde var olmaları için devlet politikası düzeyinde atılan somut adımlara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi bugün de kadın hakları konusundaki kararlı duruşu ve liderliği bizlere güç vermektedir.” değerlendirmesini yaptı.

Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş'un, meclis toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadelerine değinen Ercan, şunları kaydetti:

“Tam da böyle tarihi bir günde meclis üyemiz Elif Lale Bilgili'nin şahsında kadınların demokratik haklarını yok saymaya çalışan çağ dışı anlayışı şiddetle kınıyorum. 1999'da 'Bu hanıma haddini bildiriniz.' diyenlerle 2025'te 'Şunu çıkaralım, bunu atalım.' diyenler aynı zihniyetin temsilcileridir. AK Parti iktidarında kadınlarımız artık 28 Şubat'ın karanlık dehlizlerinden çıkmış, her alanda en güçlü şekilde seslerini duyurmaktadır. Bir kere daha kararlılıkla ifade etmek isterim ki hiç kimse bu sesi kısamaz, bu iradeyi yok sayamaz. Kadın hakları konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

– “Savaş mağduru kadınlarımızın aziz hatırasını, diktiğimiz fidanlarla yaşatacağız”

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de Kadınlar Günü vesilesiyle zulmün gölgesinde kalan, hayallerinden ve hayatlarından koparılan kadınlar için bir araya geldiklerini belirtti.

Zulmün, dil, din, ırk ayırt etmeksizin en çok kadın ve çocukları yaraladığına dikkati çeken Demirer, “Zulüm, Gazze başta olmak üzere eski Suriye rejimi altında, Doğu Türkistan'da, Ukrayna'da ve daha pek çok savaş bölgesinde en çok kadınlarımızı mağdur etmekte. Belki bir öğretmen, doktor, sanatçı olan savaş mağduru kadınlarımızın aziz hatırasını, diktiğimiz fidanlarla yaşatmak için buradayız.” diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş'un, AK Parti Grup Başkanvekili Bilgili'ye yönelik ifadelerine değinen Demirer, “Dün ne yazık ki CHP'li Kadıköy Belediyesinin meclisinde yine eski Türkiye'den kalma alışkanlıklara şahit olduk. Meclis üyemiz Elif Lale Bilgili, 8 Mart bildirisini okumak isterken mikrofonu kapatılmış ve hadsiz ithamlara maruz bırakılmıştır. 2025 yılında dünya, Türkiye değişmiş ama maalesef bu köhne CHP zihniyeti değişmemiştir. Kadınlara verdikleri değer ortadadır. Kendilerini bir kez daha kınıyorum. Biz inanıyoruz, güçlü Türkiye güçlü kadınlarla kurulacak.” ifadelerini kullandı.

– “Mecliste yaşadığım olay, bir yıldır yaşadığım psikolojik baskının neticesiydi”

AK Parti Kadıköy Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili de Kadıköy Belediyesi Meclisi'nde bir yıldır CHP'nin çeşitli engellemeleriyle karşı karşıya kaldığını dile getirerek, “Mecliste yaşadığım olay, bir yıldır yaşadığım psikolojik baskının neticesiydi. Milletimizin verdiği yetkiyle her daim konuşmaya devam edeceğiz.” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Hazreti Muhammed'in Veda Hutbesi'nde kadınların hakkının ve hukukunun korunmasını tavsiye ettiğini aktararak, bunun dinin ve vicdanın da bir gerekliliği olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a kadınların siyasette, sosyal ve ekonomik hayatta var olması için yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Özdemir, “Üstat Neşet Ertaş çok güzel ifade etmiştir aslında. 'Kadın insandır, bizler insanoğlu.' diye. O yüzden kadınlarımızın var olması, sosyal hayat içerisinde daha çok yer alması ve ülkemizin geleceği adına daha çok söz sahibi olması adına bizler var gücümüzle bu hukuku daha üstün tutacağımızı ifade ediyoruz.” diye konuştu.

Etkinliğe, AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'in eşi Nihal Özdemir ile İl Kadın Kolları teşkilat üyeleri de katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, mazlum coğrafyalardaki savaşlarda yaşamını yitiren kadınlar anısına fidan dikimi gerçekleştirdi. Fidanların üzerine savaş bölgelerinde hayatını kaybeden kadınların isimlerinin yer aldığı kağıtlar asıldı.