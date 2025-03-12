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AK Parti MKYK üyesi Terzioğlu, Edirne’de İl Teşkilatıyla esnaf ziyaretinde bulundu haberi

EDİRNE (AA) - AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Cihad Terzioğlu, Edirne İl Başkanı Belgin İba ve partililerle esnaf ziyaretinde bulundu.Kıyık Caddesi vatandaşlarla bir araya gelen Terzioğlu ve İba, esnafa hayırlı işler diledi.Terzioğlu ...