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Çekmeköy’de alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi haberi
Kocaeli’de hamile kadını taşıyan ambulansın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
AK Parti’li Yağcı’nın vefat eden babası Bilecik’te son yolculuğuna uğurlandı haberi
Gelibolu’da balıkçı teknelerinin bulunduğu liman temizlendi haberi
Edirne’de Bulgaristan’ın bahar geleneği olan “marteniçka” bilekliği dağıtıldı haberi
İstanbul’da “1-7 Mart Yeşilay Haftası”nın tanıtım toplantısı yapıldı haberi
Edirne’de “tekne orucu” etkinliği düzenlendi haberi
Kocaeli’de “Üsküdar Vapuru” faciasında hayatını kaybedenler anıldı haberi
Bursa’da imam hatip öğrencileri, Gazze’de ramazana tiyatro oyunuyla dikkati çekti haberi
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AK Parti’li Yağcı’nın vefat eden babası Bilecik’te son yolculuğuna uğurlandı haberi

BİLECİK (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı'nın 90 yaşında hayatını kaybeden babası, Bilecik'te toprağa verildi.Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitire...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
AK Parti’li Yağcı’nın vefat eden babası Bilecik’te son yolculuğuna uğurlandı haberi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı'nın 90 yaşında hayatını kaybeden babası, Bilecik'te toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Emin Yağcı için merkeze bağlı Cumalı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Selim Yağcı ve aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, Cumalı Köyü Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Yağcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve CHP İl Başkanı Ali Özdemir katıldı.

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