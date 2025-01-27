Akbank’ın kurum içi girişimlere yaptığı yatırımlar 2 milyon dolara ulaştı haberi

İSTANBUL (AA) – Akbank, kurum içi girişimlere yaptığı yatırımları 2 milyon dolara çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, kurum içi girişimcilik programı Akbank+ kapsamında çalışanlarının geliştirdiği girişimlere yaptığı yatırımlarla ekosisteme katkı sağlamayı sürdürüyor.

Banka, Voltla ve Fundero girişimlerine gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla toplamda 2 milyon dolar yatırım büyüklüğüne ulaştı.

Akbank'ın İnovasyon Merkezi Akbank LAB çatısı altında hayata geçirilen Akbank+, tam zamanlı kurum içi girişimcilik programı olma özelliği taşıyor. Program, Akbank çalışanlarına girişimlerini geliştirme ve bu alanda kariyer yapma fırsatı sunuyor.

Yaklaşık 6 ay süren eğitim ve mentörlük sürecini tamamlayan Akbanklı girişimciler, projelerine yatırım alarak iş dünyasında girişimci olarak yer alabiliyor.

Akbank, ilk dönemde desteklediği Voltla girişimine 200 bin dolar devam yatırımı yaptı. Voltla, elektrikli araç kullanıcılarının deneyimini tek bir platformda sunmayı hedefliyor.

Programın ikinci döneminde hayata geçirilen Fundero girişimine ise 400 bin dolarlık yatırım kararı alındı. Akbank+ programı kapsamında daha önce atık süreçlerini dijitalleştiren Waste Log ve mobil oyun stüdyoları için yapay zeka tabanlı analitik çözümler sunan Metriqus girişimlerine de yatırım yapılmıştı.

Yeni yatırımlarla birlikte, Akbank'ın desteklediği toplam girişim sayısı 4 oldu.

Programın üçüncü dönemi için hazırlıklar devam ederken Akbank, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Akbank olarak yenilikçi çözümlerle müşterilerine ve iş ortaklarına sürdürülebilir değer sunmaya odaklandıklarını kaydetti.

2016'dan bu yana Akbank LAB çatısı altında dünyanın dört bir yanından girişimler ve finteklerle kurdukları işbirlikleri ve açık yenileşim programlarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yüce, şöyle devam etti:

“Aynı zamanda ekosistemi destekliyoruz. Akbank+, inovasyon kültürümüzün en güçlü yansımalarından biri olarak, Akbanklıların yenilikçi girişimleri Akbank desteğiyle tam zamanlı olarak hayata geçirmesine olanak tanıyor. Bu program sadece Bankamız içerisinde girişimcilik kaslarımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkemiz ve dünyamız için pozitif bir etki yaratmamıza da olanak tanıyor. Fundero ve Voltla gibi bütüncül fayda sunan girişimleri ölçeklenmelerini sağlayacak seviyede yatırımlarla desteklemeye ve yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz.”

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa da girişimciliği ve yenilikçiliği kurum kültürlerinin yapı taşlarından biri olarak gördüklerini vurguladı.

Akbank+ ile Akbanklıların girişimcilik ruhunu destekleyerek kariyer yolculuklarını güçlendirmeye devam ettiklerini aktaran Anapa, “Akbanklılar tam zamanlı olarak girişimleri üzerinde çalışarak hem kendilerini geliştirme hem de yenilikçi çözümler üreterek kariyerlerine girişimci olarak devam etme fırsatı yakalıyor.” ifadelerini kullandı.

Anapa, programa katılan tüm Akbank çalışanlarının elde ettikleri deneyimle bankanın yenilikçi kültürünü temsil eden elçiler olarak görev aldığını kaydetti.