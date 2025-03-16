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Kocaeli’deki trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü haberi
AKUT ekipleri Gelibolu Yarımadası’nda şehitler anısına yürüyüş yaptı haberi
Kırklareli’nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı haberi
Karsan Otonom e-ATAK, İtalya’da test sürüşü ile tanıtıldı haberi
Balıkesir’de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı haberi
Bursa’da 10 bin metrekarelik tesisten 100 ülkeye tatlı ihraç ediliyor haberi
Bahattin Sofuoğlu, Superbike Portekiz için güç depoluyor haberi
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AKUT ekipleri Gelibolu Yarımadası’nda şehitler anısına yürüyüş yaptı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'nin dört bir yanından Gelibolu Yarımadası'na gelen AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılında şehitler anısına yürüyüş yaptı.AKUT Arama Kurtarma Derneğine bağlı ekipler, Çanak...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
AKUT ekipleri Gelibolu Yarımadası’nda şehitler anısına yürüyüş yaptı haberi

Türkiye'nin dört bir yanından Gelibolu Yarımadası'na gelen AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılında şehitler anısına yürüyüş yaptı.

AKUT Arama Kurtarma Derneğine bağlı ekipler, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında gelenekselleşen “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Anma Etkinliği”ni gerçekleştirdi. Etkinliğe, 310 gönüllü ve öğrenci toplulukları da katıldı.

Etkinlikte 57. Alay'ın çıkış yaptığı Conk Bayırı ve Seddülbahir Kalesi ziyaret edildi, İlk Şehitler Anıtı'nda nöbet tutuldu. Özel çağrı koduyla dünya radyo amatörleri kısa dalga telsiz frekansları üzerinden muhabereye davet edildi.

Şehitleri anma yürüyüşü için Gelibolu Yarımadası'ndaki Alçıtepe köyünden yola çıkan gönüllüler, 5,5 kilometrelik yürüyüşün ardından Şehitler Abidesi'ne geldi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, Yönetim Kurulu Üyesi Tugay Yılmaz Berk ve AKUT Çanakkale Ekip Lideri Burç Naşit Ongan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı.

Gönüllüler daha sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

AKUT gönüllüleri, anma törenin ardından Şehitler Abidesi'nde günün anısına fotoğraf çektirdi.

Başkan Akverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AKUT olarak bu yıl 12'nci kez yürüyüş gerçekleştirdiklerini, bu yürüyüşün gönüllülerin gelenekselleşmiş bir etkinliği olduğunu söyledi.

Amaçlarının Çanakkale Şehitleri'ni anma törenlerinde yer almak, milli duygularla içlerindeki saygıyı göstermek olduğunu ifade eden Akverdi, şunları kaydetti:

“Gelibolu Yarımadası'na cuma günü geldik. Toplam 310 gönüllü ve aileleri yer alıyor. Alçıtepe köyünün çıkışına kampımızı kurduk. Yaklaşık 5,5 kilometrelik yürüyüşümüzü pankartımız ve bayraklarımızla gerçekleştirdik. Bizlerin, bu milletin çocuklarının her birinin ailesinde mutlaka şehit olmuş ya da gazi olmuş büyüklerimiz, atalarımız var. Hatta sadece bizim ülkemizin değil başka ülkelerin çocukları da hayatını kaybetti. Biz bu duyguyu hep beraber yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için burada bulunuyoruz ve bundan da gurur duyuyoruz.”

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