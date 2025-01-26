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Ampute Futbol Süper Ligi haberi
Yeniden Refah Partisi Balıkesir 2. Olağan İl Kongresi yapıldı haberi
Karanfil Group’tan Uluslararası Trafik Güvenliği ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’na destek haberi
Bursa’da evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam öldü haberi
Eceabatlı zeytin üreticileri inceleme gezisine katıldı haberi
Türk gıda şirketleri Asya’nın önde gelen gıda fuarı Indusfood’a katıldı haberi
Edirne’de vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı haberi
Kocaeli’de 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
Mustafa Varank, Bursa’da çocuklarla “Rafadan Tayfa: Kapadokya” filmini izledi haberi
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Ampute Futbol Süper Ligi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ampute Futbol Süper Ligi haberi

SAKARYA (AA) – Ampute Futbol Süper Ligi'nin 10. Haftasında Gebze Belediyesi Ampute Futbol takımı Kulübü, konuk olduğu Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 4-1 mağlup etti.

Sakarya Atatürk Stadı'nın yanındaki sahada oynanan karşılaşma Gebze ekibinin 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı antrenörü Hakkı Güçlüer, gazetecilere, güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, sporculara ve kendilerini destekleyen izleyicilere teşekkür etti.

Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Yıldırım, karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak “hatalı hakem kararları” nedeniyle bekledikleri gibi bitiremediklerini savunarak, transfer sezonu için birkaç sporcuyla görüştüklerini, ikinci yarı daha iyi bir takımla şehri temsil edeceklerini ifade etti.

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