Anadolu Otoyolu’nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) – Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İV.A. idaresindeki 01 DM 700 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında bariyere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden M.A, D.A. ile E.A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.

Bir süre kontrollü sağlanan Ankara istikametindeki ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.