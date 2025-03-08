Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli’de konuştu: haberi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “4 aylık bir partiyiz, 81 ilde teşkilatlandık. Bu kadar kısa sürede teşkilatlanabilmek ve binaların içerisini insanlarla doldurabilmek önümüzdeki dönemin en güçlü adayı olduğumuzu gösteriyor.” dedi.

Ağıralioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve iftar programları dolayısıyla Gebze ilçesine geldi.

Partisinin ilçe başkanlığı binasında konuşan Ağıralioğlu, teşkilatın tamamının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sahaya indiğini ve çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Bugünü kadınların sorunlarına, yaşadıklarına, hayallerine ve yaşayabileceklerine ayırdıklarını dile getiren Ağıralioğlu, “Bütün teşkilatlarımızı sahaya indirdik, hiç değilse 364 günün nobranlığına 1 gün tebessüm, nezaket, anılmak, en azından bir farkındalık oluşturmak amacıyla, bunu imkana dönüştürmek gayretiyle bugünü tüm teşkilatlarımızla böyle geçirdik, teşekkür ediyoruz.” dedi.

Ağıralioğlu, daha iyi bir Türkiye için yollarda olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Teşkilatlanma süreçleri bitti, ramazanda en azından iftarlarda teşkilat başkanlarımızla bir araya geliyoruz. Yeni bir parti olduğumuz için iftar sofraları sonrasında istişarelerle geçiriyoruz. 4 aylık bir partiyiz, 81 ilde teşkilatlandık. Bu kadar kısa sürede teşkilatlanabilmek ve binaların içerisini insanlarla doldurabilmek önümüzdeki dönemin en güçlü adayı olduğumuzu gösteriyor. Daha iyi bir Türkiye için yollardayız. Gecemiz gündüzümüz birbirine ekli, Allah milletimize ve kendisine bizleri utandırtmasın. Güzel bir mücadele olacağına, siyasete iyi geleceğimizi inanıyoruz. Siyasetin bu kadar kavgasına, kinine, garezine tebessümle ve nezaketle iyi geleceğimizi inanıyoruz. Rekabete de iyi geleceğimize inanıyoruz.”

Ağıralioğlu, konuşmasının ardından parti üyesi kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra iftar programına katılan Ağıralioğlu'na duvar tablosu hediye edildi.