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Anahtar Parti Genel Lideri Ağıralioğlu, Kocaeli’de partililerle buluştu
Bilecik’te AK Parti Bayan Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
Tekirdağ’da kızını ve birlikte yaşadığı bayanı silahla öldüren kişi intihar teşebbüsünde bulundu
Kırklareli’nin yüksek kısımlarında kar yağışı tesirli oluyor
DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ’a ziyaret
Edirne ve Kırklareli’nde kar yağışı aralıklarla tesirli oluyor
İstanbul Havalimanı’nda yakalanan goril yavrusuna “Zeytin” ismi verildi
İstanbul’da araçlarıyla drift ve makas atan 3 şoföre 149 bin 414 lira ceza kesildi
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Anahtar Parti Genel Lideri Ağıralioğlu, Kocaeli’de partililerle buluştu

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Anahtar Parti Genel Lideri Ağıralioğlu, Kocaeli’de partililerle buluştu

KOCAELİ (AA) – Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “Önümüzdeki döneme hazırlanıyoruz, biz geçmişin değil geleceğin partisiyiz. Geçmişte olanlara değil, gelecekte olması gerekenlere yürüyoruz.” dedi.

Ağıralioğlu, partisinin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki Kocaeli İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, memleketin sadece kendine değil dünyanın her yerine yetebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Ağıralioğlu, “Önümüzdeki döneme hazırlanıyoruz, biz geçmişin değil geleceğin partisiyiz. Geçmişte olanlara değil, gelecekte olması gerekenlere yürüyoruz. Devletin başına, nezaket, terbiye, ciddiyet, denetlenebilir ve her kuruşun hesabını verecek mesuliyet gelecek. Memleketin kilit sorunları var. Anahtar Parti, bu sorunların anahtarı olacak.” ifadelerini kullandı.

Kuruldukları günden bu yana 68 il başkanlığı açtıklarını bildiren Ağıralioğlu, 81 günde 81 il binası açacaklarını kaydetti.

Ağıralioğlu ve beraberindekiler, dua edilmesinin ardından parti il binasının açılışını gerçekleştirdi.

Parti

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