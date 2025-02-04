Aras Kargo, The ONE Awards’da dördüncü kez yılın en itibarlısı seçildi haberi

Aras Kargo, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödüllerinde dördüncü kez sektörünün en itibarlı markası seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, etkinlikte, “Kargo Sektörünün En İtibarlı Markası” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Pazarlama ve iletişim sektörünün prestijli ödülleri arasında gösterilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri, Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle gerçekleştirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasının sonuçlarına dayanıyor. 12 ilde 1200 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelerle belirlenen 70 kategoride, yıl içinde itibarını en çok artıran markalar, ödüle layık görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu, ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve elde ettikleri başarının, tüm ekibin eseri olduğunu belirtti.

Burkutoğlu, “Marka bilinirliği ve tavsiye skoru kriterlerine dayanan bir araştırmada, Aras Kargo olarak dördüncü kez ödüle layık görülmenin, çalışmalarımızın görünür olmasının ve karşılık bulmasının mutluluğunu taşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kendilerini, insanlar ve kurumlar arasında köprü olmaya, ticaretin ve iletişimin akışkanlığını sağlamaya adadıklarını vurgulayan Burkutoğlu, pazaryerleri ve e-ticaret alanında 200 milyona yakın adrese teslimat gerçekleştirdiklerini, bireysel müşterileri ve kurumsal ortaklıklarıyla edindikleri bu geniş hizmet ağının, marka bilinirliği ve güven skorlarının artmasındaki en önemli etken olarak öne çıktığını bildirdi.

Hizmet sundukları her noktada, değişen müşteri ihtiyaçlarını göz önünde tutarak kişiselleştirilmiş, kullanıcı deneyimine odaklanan uygulamalar geliştirmeye yoğunlaştıklarına değinen Burkutoğlu, şunları kaydetti:

“Bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz 'Aras Rotalama Platformu' ile kargonuzun ne zaman geleceğini bilmek istiyorsanız, 'Durak Durak Takip' özelliğimizi seçerek gönderinizin adresinize varmasına kaç durak kaldığını öğrenebiliyor, dilerseniz teslimat adresini değiştirebiliyorsunuz. Mekanı değiştirmek istiyorsanız, 'Aras Burası' özelliğimizi seçerek kargonuzun size en yakın esnafa, 24 saat açık bir kargo dolabına veya komşunuza teslim edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Teslimat zamanını değiştirmek istiyorsanız, 'Ertesi Gün Gel' diyebiliyorsunuz. Kargonuzu kimin getireceğini görebiliyor, sizi evde bulamazsak fotoğraflı bildirim alabiliyorsunuz. Türkiye'de ilk olan 'Esnaftan Gönder' hizmetimizle sadece e-ticaret değil, tüm iade ve gönderilerinizi size en yakın 'Aras Burası' esnaf noktasından gönderebiliyorsunuz.”

– “Sporun birleştirici gücü ile hayallere köprü oluyoruz”

Aras Kargo olarak sporun birleştirici gücüne inandıklarını belirten Burkutoğlu, bu yaklaşımla Türkiye'de voleybolun gelişimine katkıda bulunmak ve spora ilgiyi artırmak amacıyla İzmir'de Aras Kargo Kadın Voleybol Takımını kurduklarını hatırlattı.

Voleybolu sosyal sorumluluk ve toplumsal fayda ekseninde değerlendirerek, çocukların da hayatına dokunmak için çaba gösterdiklerini aktaran Burkutoğlu, “Fırsat eşitliği yaratma amacımız doğrultusunda en önemli hedeflerimizden biri, uzun vadede kendi spor okulumuzu açarak yeni milli sporcular yetiştirmek, bu sporu ülkemizin tüm kız çocukları için bir adım daha ulaşılabilir kılmak ve hayallere köprü olmak.” değerlendirmesinde bulundu.

Hatay'da soğan torbalarından file yapıp voleybol oynayan çocuklara unutamayacakları bir anı yaşatmak için onları İzmir'de gerçekleşen maçlarına davet ettiklerini kaydeden Burkutoğlu, bu hareketleri nedeniyle spor dünyasının yanı sıra bütün platformlarda markaları ve takımlarıyla ilgili olumlu eleştiriler aldıklarına değindi.