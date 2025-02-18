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“Asım Gültekin Dergicilik Okulu” ve “Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu” öğrencileri mezun oldu haberi

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesinin düzenlediği, "Asım Gültekin Dergicilik Okulu" ve "Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu" öğrencileri sertifikalarını aldı.Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende, Türk edebiyatının değerli isimlerini...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Asım Gültekin Dergicilik Okulu” ve “Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu” öğrencileri mezun oldu haberi

Esenler Belediyesinin düzenlediği, “Asım Gültekin Dergicilik Okulu” ve “Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu” öğrencileri sertifikalarını aldı.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende, Türk edebiyatının değerli isimlerinin hatıralarının yaşatıldığı eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, aileleri ve eğitmenleriyle bir araya geldi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, eğitimlerin Esenler sınırlarını aşarak İstanbul ve şehir dışından gelenlerle Türkiye'ye yayıldığını söyledi.

Belediyenin çok çeşitli branşlarda eğitimler verdiğini belirten Cerrahoğlu, “Asım Gültekin Dergicilik Okulu ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu, Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) bünyesinde 74 branşta verilen eğitimlerden sadece ikisi. Esenler'in gençlerine, vatandaşlarımıza alan açmaya, onlara hayal kurdurmaya, o hayallere ulaşmak için o yolda karşılaşabilecekleri engelleri aşmalarına yardımcı olmak için çalışıyoruz.” dedi.

Necip Fazıl Kısakürek ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şair ve düşünce adamlarından oluşan ve “Yedi Güzel Adam” olarak bilinen Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Sezai Karakoç'ın yanı sıra Asım Gültekin'i rahmetle anan Cerrahoğlu, şunları kaydetti:

“Kursları düzenlerken değerlerimizi de unutmadan yeni nesillere, gençlerimize, çocuklarımıza kalıcı olması için bazı semboller veya isimler veriyoruz. Eğitimlere başladığımızda Yedi Güzel Adam'dan bazıları hayattaydı. Asım ağabey de hayattaydı, 'fanzin dergicilik okulu' yapalım diyerek bize gelmişti. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya, programlarda emeği geçen eğitimcilere, katılımcılara ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.”

– Öğrencilere katılım belgesi takdim edildi

Konuşmanın ardından Asım Gültekin Dergicilik Okulunun ortaokul, lise ve üniversite gruplarının öğrencilerine, eğitmenleri Aleyna Nur Yaz, Uğur Gündüz ve Enes Batman tarafından katılım belgeleri ve hediyeler verildi.

Erhan Genç, Suheyla Sancar, Mehmet Güneş, Özcan Ünlü, Mehmet Nuri Yardım ve Şakir Kurtulmuş da Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu gruplarında eğitimlerini tamamlayan öğrencilere belgeleri ve hediyelerini takdim etti.

Ayrıca eğitmenler ile eğitimlere katılan öğrencileri temsilen her gruptan birer kişi program ve kazanımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Program, eğitmenlere “Fakr-name” adlı eserin takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Asım
Eğitimler
Esenler
Okulu
Yedi Güzel Adam

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