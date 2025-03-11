At sırtında yolculuk yapan İspanyol hacı adayları İstanbul’da gençlerle buluştu haberi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, hac ibadetini yerine getirebilmek için at sırtında yolculuk yapan İspanyol hacı adaylarıyla gençleri iftarda buluşturdu.

İspanya'dan yola çıkan ve hac ibadetini yerine getirebilmek için yaklaşık üç buçuk aydır at sırtında yolculuk yapan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen iftar programına da atlarıyla geldi.

Mekke'ye gitmeyi hedefleyen hacı adayları programda, İspanya'dan İstanbul'a kadar olan yolculuklarındaki deneyimlerini gençlerle paylaştı.

Hacı adaylarından Abdallah Hernandez, AA muhabirine, yolculuklarının şu anki aşamasına kadar yaklaşık 4 bin kilometreyi aştıklarını söyledi.

Türkiye'ye gelene kadar çok fazla zorlukla karşılaştıklarını anlatan Hernandez, Türkiye'ye ulaşmalarıyla birlikte yolculuklarının kolaylaştığını ifade etti.

Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önce at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı hedefleyen hacı adaylarının deneyimlerini anlattığı programa, gençlerin yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim de katıldı.