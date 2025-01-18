SON DAKİKA
Ataşehir’de bir otelde çıkan yangında 5 kişi yaralandı
Kocaeli’de gaz dolum tesisindeki sızıntıya müdahale edildi
Bakan Göktaş, AK Parti Bahçelievler 8. Olağan İlçe Kongresi’nde konuştu:
Gazze’deki ateşkes anlaşması Kocaeli’de kutlandı
Kocaeli’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bursa’da istiflenen kerestelerin üzerinden düşen kişi yaralandı
Beyoğlu’nda üç gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Bursa’da “Gazze’den Küresel Vicdana: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı” paneli düzenlendi
İletişim Başkanı Altun, “TRT World Citizen Ödülleri” töreninde konuştu:
Galata Kulesi ”Serviks Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında yeşile büründü
Ataşehir’de bir otelde çıkan yangında 5 kişi yaralandı
Kocaeli’de gaz dolum tesisindeki sızıntıya müdahale edildi
Bakan Göktaş, AK Parti Bahçelievler 8. Olağan İlçe Kongresi’nde konuştu:
Gazze’deki ateşkes anlaşması Kocaeli’de kutlandı
Kocaeli’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bursa’da istiflenen kerestelerin üzerinden düşen kişi yaralandı
Beyoğlu’nda üç gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Bursa’da “Gazze’den Küresel Vicdana: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı” paneli düzenlendi
İletişim Başkanı Altun, “TRT World Citizen Ödülleri” töreninde konuştu:
Galata Kulesi ”Serviks Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında yeşile büründü
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Ataşehir’de bir otelde çıkan yangında 5 kişi yaralandı

Ataşehir’de bir otelde çıkan yangında 5 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ataşehir’de bir otelde çıkan yangında 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) – İstanbul Ataşehir'de bir otelde çıkan yangında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı bir otelin eksi birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelin tüm katlarını saran duman nedeniyle mahsur kalanlar, itfaiyenin merdiveniyle terastan aşağı indirildi.

Yangında yaralanan 3'ü ağır 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bir süre binada duman tahliyesi yapıldı.

Bu arada, durumu ağır yaralılardan birisine sağlık ekiplerinin ambulansta dakikalarca kalp masajı yaptığı görüldü.

İlgili Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yerel
17 Ocak 2025, 21:31

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bursa’da 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yerel
17 Ocak 2025, 21:24

Bursa’da 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Yalova’da 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Yerel
17 Ocak 2025, 21:20

Yalova’da 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Eski AA Genel Müdürü Öztürk, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasında favorilerini seçti:
Yerel
17 Ocak 2025, 20:08

Eski AA Genel Müdürü Öztürk, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasında favorilerini seçti:

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul’daki olağanüstü MYK toplantısının ardından konuştu:
Yerel
17 Ocak 2025, 19:52

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul’daki olağanüstü MYK toplantısının ardından konuştu:

Beykoz’da bir kişi yaşadığı otomobilde cansız halde bulundu
Yerel
17 Ocak 2025, 19:36

Beykoz’da bir kişi yaşadığı otomobilde cansız halde bulundu

Büyük Çamlıca Camisi’nde 4-6 yaş grubu öğrenciler karnelerini aldı Büyük Çamlıca Camisi’nde 4-6 yaş grubu öğrenciler karnelerini aldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Altın Çağ” tiyatro oyununun gösterimine katıldı: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Altın Çağ” tiyatro oyununun gösterimine katıldı: