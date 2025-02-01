SON DAKİKA
Ataşehir’de park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli’de binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi haberi
Kültür ve turizm kenti Edirne 2024’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırladı haberi
Edirne’nin çanak yerleşimi kış aylarında hava kalitesini düşürüyor haberi
Tekirdağ’da geçen ay asayiş uygulamalarında yakalanan 193 zanlı tutuklandı haberi
Acarlar Longozu, korunarak geleceğe taşınacak haberi
Prof. Dr. Sait Gönen’den “gereksiz vitamin alımına” ilişkin uyarı: haberi
Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi
GÜNCELLEME 2 – Çekmeköy’de lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk’ten derneklere ziyaret haberi
Ataşehir’de park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli’de binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi haberi
Kültür ve turizm kenti Edirne 2024’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırladı haberi
Edirne’nin çanak yerleşimi kış aylarında hava kalitesini düşürüyor haberi
Tekirdağ’da geçen ay asayiş uygulamalarında yakalanan 193 zanlı tutuklandı haberi
Acarlar Longozu, korunarak geleceğe taşınacak haberi
Prof. Dr. Sait Gönen’den “gereksiz vitamin alımına” ilişkin uyarı: haberi
Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi
GÜNCELLEME 2 – Çekmeköy’de lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk’ten derneklere ziyaret haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Ataşehir’de park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı haberi

Ataşehir’de park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de galerinin önünde park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, 19 Ocak'ta Örnek Mahallesi Kılıçalipaşa Sokak'ta yer alan galeri önünde park halindeki ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ataşehir’de park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı haberi

Ataşehir'de galerinin önünde park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 19 Ocak'ta Örnek Mahallesi Kılıçalipaşa Sokak'ta yer alan galeri önünde park halindeki otomobile motosikletle gelen şüpheliler tarafından ateş açıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliler R.Ç. (20), D.Y. (24) ve E.E'yi (21) 30 Ocak'ta gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, fişek ve 2 kask ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlgili Haberler

Kırklarelispor’u “Beşiktaş heyecanı” sardı haberi
Yerel
1 Şubat 2025, 11:34

Kırklarelispor’u “Beşiktaş heyecanı” sardı haberi

Kırklareli’nde öğrenci yurtları ile spor tesislerindeki yangın tedbirleri denetlendi haberi
Yerel
1 Şubat 2025, 11:34

Kırklareli’nde öğrenci yurtları ile spor tesislerindeki yangın tedbirleri denetlendi haberi

Edirne’deki trafik kazasında 5 araç zarar gördü haberi
Yerel
1 Şubat 2025, 11:34

Edirne’deki trafik kazasında 5 araç zarar gördü haberi

Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı haberi
Yerel
1 Şubat 2025, 11:24

Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı haberi

Edirne’de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü haberi
Yerel
1 Şubat 2025, 11:24

Edirne’de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü haberi

Trakya Üniversitesinde sürekli tıp eğitimi toplantısı düzenlendi haberi
Yerel
1 Şubat 2025, 11:24

Trakya Üniversitesinde sürekli tıp eğitimi toplantısı düzenlendi haberi

GÜNCELLEME – Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı haberi GÜNCELLEME – Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı haberi Çanakkale’de tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü haberi Çanakkale’de tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü haberi