Ataşehir’de tek katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

Ataşehir'de, tek katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İçerenköy Mahallesi Didem Sokak'ta bahçe ve çatısında hurda ile çöplerin bulunduğu tek katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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