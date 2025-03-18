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Ataşehir’de tek katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, tek katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.İçerenköy Mahallesi Didem Sokak'ta bahçe ve çatısında hurda ile çöplerin bulunduğu tek katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerin...