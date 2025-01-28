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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, BTSO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuştu: haberi
Ataşehir’de virajı alamayan damacana su yüklü kamyon devrildi haberi
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasında işbirliği protokolü haberi
Çanakkale’de kayıp çocuk ormanda uyurken bulundu haberi
B2Press, 2024’te avro bazında yüzde 90 büyüdü haberi
D-8 Teşkilatı Sekreteryasının İstanbul’daki yeni binasının açılışı yapıldı haberi
Kocaeli’de kamyonetle panelvanın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı haberi
“Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Haftası” Kocaeli’de başladı haberi
Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, Bursa’da meydana gelen depreme ilişkin konuştu haberi
Trakya Üniversitesi ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalandı haberi
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Ataşehir’de virajı alamayan damacana su yüklü kamyon devrildi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ataşehir’de virajı alamayan damacana su yüklü kamyon devrildi haberi

İSTANBUL (AA) – Ataşehir'de virajı alamayan damacana su yüklü kamyon yol kenarındaki yeşil alana devrildi.

Mimar Sinan Mahallesi Kemal Paşa Sokak'tan Raşitpaşa Caddesi'ne dönen 09 TA 186 plakalı damacana su yüklü kamyon, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yeşil alana devrildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kamyonun çekilmesi öncesinde su firması çalışanları kasadaki damacanaları boşalttı.

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