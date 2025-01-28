Ataşehir’de virajı alamayan damacana su yüklü kamyon devrildi haberi

İSTANBUL (AA) – Ataşehir'de virajı alamayan damacana su yüklü kamyon yol kenarındaki yeşil alana devrildi.
Mimar Sinan Mahallesi Kemal Paşa Sokak'tan Raşitpaşa Caddesi'ne dönen 09 TA 186 plakalı damacana su yüklü kamyon, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yeşil alana devrildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kamyonun çekilmesi öncesinde su firması çalışanları kasadaki damacanaları boşalttı.
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