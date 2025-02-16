Ataşehir’deki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında haberi

Ataşehir'deki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 11 Şubat'ta İçerenköy'de park halindeki bir motosikletin çalınması üzerine çalışma yaptı.
Kimliği belirlenen şüpheli U.Ç'yi (20) gözaltına alan ekipler, çalınan motosikleti de ele geçirdi.
Sorgulamasında 3 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu arada, şüphelinin caddede park halindeki motosikleti çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, şüphelinin caddede park halindeki motosikletin bulunduğu yerde bir süre dolaştığı görülüyor. Kayıtlarda şüphelinin motosiklete binerek uzaklaşması yer alıyor.
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