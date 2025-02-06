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Atatürk’ün Balıkesir’e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı haberi
Çan’da inşası devam eden okullar incelendi haberi
Gelibolu’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlen için fidan dikildi haberi
Edirne’de deprem paneli düzenlendi haberi
Eyüp Sultan Camii’nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu haberi
Tekirdağ’da tapulu arazisi olduğunu iddia eden kişi sokak girişini bariyerle kapattı haberi
Çanakkale’de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler programla anıldı haberi
İBB kentsel dönüşüm kapsamında Avcılar’da yüksek riskli binayı yıktı haberi
Dereköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapacak yabancı plakalı araçlar dezenfekte edilecek haberi
Yeryüzü Doktorlarından Hatay’daki konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği haberi
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Atatürk’ün Balıkesir’e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı haberi

BALIKESİR (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.Balıkesir Valiliği tarafından hazırlanan ve tarihi gar önünde başlayan kutlamalarda temsili olarak Atatürk&#...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Atatürk’ün Balıkesir’e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı haberi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Balıkesir Valiliği tarafından hazırlanan ve tarihi gar önünde başlayan kutlamalarda temsili olarak Atatürk'ün trenle Balıkesir'e gelişi canlandırıldı.

Trenden inen Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hulusi Karakuz, tepsi üzerindeki Türk bayrağını üç kez öpüp alnına koyduktan sonra Vali İsmail Ustaoğlu'na teslim etti. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Milli Mücadele'nin 5 büyük kongresine Balıkesir'in ev sahipliği yaptığını, düşmana ilk kurşun ve son kurşunun Balıkesir’de atıldığını söyledi.

Akın, kendisinin de İstiklal madalyalı bir dedenin torunu olduğunu belirterek, “Biz bugün yarım kalan Anadolu aydınlanmasının neferleriyiz. Cumhuriyet ruhunu anlayamayanlara karşı tek bir sözümüz olabilir. Cumhuriyet, Kuvayımilliye ile başladı. Kuvayımilliye ruhu ise hala bu kentte yaşıyor. Bizler Balıkesirliler olarak onun devrimlerinin yılmaz, yorulmaz bekçileriyiz.” dedi.

Protokol konuşmalarından sonra “Ata'ya Saygı Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'nda son bulan yürüyüşün ardından anıta Balıkesir Valiliği, Balıkesir Garnizon Komutanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin çelenkleri sunuldu.

Balıkesir

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