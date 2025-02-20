SON DAKİKA
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Şarköy’de ziyarete açıldı haberi
Edirne’de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı haberi
ATİAD’dan Maher Holding’e işbirliği ziyareti haberi
Edenred Türkiye’den 2025 İK eğilimleri değerlendirmesi haberi
Borsa İstanbul’da gong Balsu Gıda için çaldı haberi
Trakya’da ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor haberi
AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış’ın babasının cenazesi defnedildi haberi
İstanbul merkezli 8 ilde tefecilik operasyonunda yakalanan 32 şüpheli serbest bırakıldı haberi
Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Şarköy’de ziyarete açıldı haberi
Edirne’de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı haberi
ATİAD’dan Maher Holding’e işbirliği ziyareti haberi
Edenred Türkiye’den 2025 İK eğilimleri değerlendirmesi haberi
Borsa İstanbul’da gong Balsu Gıda için çaldı haberi
Trakya’da ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor haberi
AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış’ın babasının cenazesi defnedildi haberi
İstanbul merkezli 8 ilde tefecilik operasyonunda yakalanan 32 şüpheli serbest bırakıldı haberi
Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » ATİAD’dan Maher Holding’e işbirliği ziyareti haberi

ATİAD’dan Maher Holding’e işbirliği ziyareti haberi

- Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen: - "Yenilikçi ve sürdürülebilir işbirlikleriyle iş dünyasına katkı sunmaya devam edeceğiz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
ATİAD’dan Maher Holding’e işbirliği ziyareti haberi

Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) yönetimi, iş dünyasının güncel dinamiklerini ve olası işbirliklerini görüşmek amacıyla Maher Holding'i ziyaret etti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu'nun ev sahipliğinde Quick Tower'da gerçekleşen toplantıya, holdingin başkan yardımcısı Mine Erdemoğlu, üst yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, yönetim kurulu üyesi Gökay Erdemoğlu ve sigorta grubu başkanı Ahmet Yaşar katıldı.

Türkiye ve Avrupa'daki ekonomik gelişmelerle iş dünyasındaki yenilikçi yaklaşımların ele alındığı toplantıda, holdingin büyüyen finansal ekosistemi ve farklı sektörlerdeki iştiraklerinin vizyonları, dernek heyetiyle detaylı olarak paylaşıldı.

Karşılıklı bilgi alışverişinin ardından olası işbirliklerinin değerlendirildiği ziyaret, Quick Art Space'te gerçekleşen “Palas Pandıras” sergisiyle sanatsal bir boyut kazandı. Mine Erdemoğlu'nun hamiliğinde şekillenen ve sanatı iş dünyasıyla bir araya getiren sergide, küratör Nergis Abıyeva ve sanatçı Desen Halıçınarlı, eserlerin hikayelerini dernek üyeleriyle paylaştı.

Avrupa'daki Türk iş dünyasıyla Maher Holding arasında işbirlikleri için adımların atıldığı ziyaret, görüşmelerin ve sanatsal etkinliklerin ardından Mahmut Erdemoğlu'nun dernek üyeleri onuruna İstanbul Boğazı'nda verdiği yemek organizasyonuyla sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Maher Holding CEO'su Uluçeçen, Avrupa'daki Türk iş insanlarının katkıları ve iş dünyasındaki ortak fırsatlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yenilikçi ve sürdürülebilir işbirlikleriyle iş dünyasına katkı sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ATİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Sarıyar ise “Verimli geçen ziyaretten ve birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduk. Bu ziyaretin, iş dünyasında yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Erdemoğlu
Holding
İş
Ziyaret

İlgili Haberler

Oyuncu Emin Gümüşkaya’nın cenazesi Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 14:40

Oyuncu Emin Gümüşkaya’nın cenazesi Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı haberi

Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 14:30

Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor haberi

Sakarya, Kocaeli ve Karabük’te kar yağışı etkili oluyor haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 14:30

Sakarya, Kocaeli ve Karabük’te kar yağışı etkili oluyor haberi

Yeşilay Bilecik Şubesi’nden kurum müdürlerine ziyaret haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 14:25

Yeşilay Bilecik Şubesi’nden kurum müdürlerine ziyaret haberi

Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 14:14

Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi haberi

TEMSA, Yuka Yat iş birliğiyle elektrikli tekne dönüşümüne katkı sağladı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 14:14

TEMSA, Yuka Yat iş birliğiyle elektrikli tekne dönüşümüne katkı sağladı haberi

Kırklareli’nden kısa kısa haberi Kırklareli’nden kısa kısa haberi BŞEÜ ile Bozüyük TSO arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı haberi BŞEÜ ile Bozüyük TSO arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı haberi