ATP, 2024’te net karını 457,2 milyon lira seviyesine yükseltti haberi

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ (ATP), 2024'te net karını bir önceki yıla göre yüzde 157 artırarak 457,2 milyon lira seviyesine çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, operasyonel verimlilik ve stratejik yatırımlarla büyümesini sürdüren şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) yüzde 41 artarak 604,9 milyon liraya yükseldi.

Şirketin geliri 2024'te 1 milyar 970 milyon liraya ulaşırken, net karı da bir önceki yıla göre reel bazda yüzde 157 artarak 457,2 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Dijital dönüşümde çözümler geliştirerek sermaye piyasaları, konuk ağırlama ve enerji alanlarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen şirket, bu yıl AR-GE yatırımlarını artırarak, yapay zeka, makine öğrenimi ve robotik süreç otomasyonu gibi ileri teknolojilere odaklanmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, geçen yılın şirket için yalnızca finansal başarı yılı olmadığını belirterek, aynı zamanda küresel büyüme stratejisinin de öne çıktığı bir yıl olduğunu aktardı.

Çeşitlendirilmiş iş modelleri, küresel operasyonları ve stratejik aksiyonlarıyla istikrarlı büyüme kaydettiklerine işaret eden Cinali, “Güçlü iş ortaklıklarımızla değer yaratmaya devam ederek global pazarlardaki varlığımızı genişlettik. 2024 gelirlerinin yüzde 30'unu uluslararası pazarlardan elde ettik.” ifadelerini kullandı.

Cinali, Güney Afrika, Botsvana, Zambiya ve Azerbaycan'ın hizmet verdikleri ülkeler listesine eklendiğini kaydederek, “Çözümlerimizi ileriye taşıyacak yatırımları büyüterek sürdürdük. Yapay zeka ve robotik süreç otomasyonunu etkili kullanarak verimliliğimizi artırdık ve karlılığımıza yansıtmayı başardık. Aynı faydaları müşterilerimize yansıtacak ürün ve hizmetleri oluşturmaktayız.” değerlendirmesini yaptı.

Asya-Pasifik bölgesinde, Alibaba Cloud ile stratejik işbirliği oluşturarak, Türkiye bilişim ekosistemine yenilikçi çözümler sunduklarına dikkati çeken Cinali, “Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle oluşturduğumuz iş ortaklıkları dijital dönüşümde ATP'nin Türkiye pazarındaki potansiyelini yansıtmaktadır. Teknolojilere ve yeteneğe yaptığımız yatırımlarla, finans ve konuk ağırlama başta olmak üzere hizmet verdiğimiz tüm sektörlere global ölçekte katkılar sunmaktayız.” ifadelerine yer verdi.