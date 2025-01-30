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GÜNCELLEME – Yalova’da hatta görülen köpüklenme nedeniyle su kesintisi yaşanıyor haberi
İstanbul’da iş yeri ve şantiyelerden hırsızlık gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı haberi
Tekirdağ’da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de kaza yapan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı haberi
Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılı haberi
“LESEXPO”, KFA Fuarcılık ve YMB işbirliğiyle İstanbul’da düzenlenecek haberi
1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel’den Vali Soytürk’e ziyaret haberi
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Av peşindeki orkinoslar Gökçeadalı balıkçılar tarafından kayda alındı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında denize açılan balıkçılar, av peşindeki orkinosları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, avlanmak için "Kızılelma" adlı teknesiyle oğlu Efe Özdemir ve kardeşle...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Av peşindeki orkinoslar Gökçeadalı balıkçılar tarafından kayda alındı haberi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında denize açılan balıkçılar, av peşindeki orkinosları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, avlanmak için “Kızılelma” adlı teknesiyle oğlu Efe Özdemir ve kardeşleriyle Gökçeada'dan denize açıldı.

Zürafa Kayalıkları mevkisinden parakete takımını denize bırakan balıkçılar, avlanmak için yüzeye çıkan orkinoslara rast geldi.

Özdemir ve beraberindekiler, yem atarak besledikleri orkinosları yakalamak için denize olta bıraktı. Oltanın ucundaki yemi de alarak hızla uzaklaşan orkinoslar, denizin derinliklerinde kayboldu.

Balıkçılar, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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