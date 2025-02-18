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Bursa’da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı haberi
BKM’nin çocuk oyunu “Kadife Tavşan”, 23 Şubat’ta sahnelenecek haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı haberi
Rektörler, Trakya Kariyer Fuarı’nda dijital dönüşümün ve yapay zekanın önemini anlattı haberi
Kocaeli’de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı haberi
Sakarya’da çevre farkınladığı için “Bu Şehir Hepimizin” kampanyası başlatıldı haberi
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Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı haberi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi Servis Sokak'taki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, e...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı haberi

Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi Servis Sokak'taki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak, alanda soğutma çalışmalarına başlandı.

Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Bağcılar'ın da aralarında bulunduğu 20 ilçeden itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın nedeniyle tesisin çevresinde yoğun duman oluştu.

İtfaiyenin yanı sıra AFAD, TÜDAK Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Türk Kızılay ekipleri ile bazı belediyeler alanda çalışanlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Yangının çıktığı alanda park halindeki bazı araçlar da alevler arasında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, TÜDAK ekipleri, yangının çıktığı yerde buldukları bir kediyi güvenli alana getirerek su içirdi. Ekiptekiler “Tüdak” ismini verdikleri kediyi sahiplenerek, araçlarına aldı.

Yangının çıktığı alanda zaman zaman atıklardan ufak çaplı alevlenmeler olurken, itfaiye ekipleri olay yerinde bir süre daha soğutma çalışması yapacak.

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