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Avcılar’da trafikte yol verme tartışmasında sürücüyü tehdit eden kişi yakalandı haberi
Kocaeli’de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de tabancanın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
Lapseki’deki sulama hattı yenileniyor haberi
Trakya Üniversitesinde “Uçuş ve Ötesi” Konferansı düzenlendi haberi
TÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı “Takı Sergisi” düzenlendi haberi
Tekirdağ’da “Sanatçı Kadın Akademisyenler” resim sergisi açıldı haberi
Edirne’de lise öğrencilerine yönelik deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi haberi
Edirne’de öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması başladı haberi
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Avcılar’da trafikte yol verme tartışmasında sürücüyü tehdit eden kişi yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da trafikte yol verme tartışması yaşadığı araç sürücüsünü tornavida ile tehdit eden kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde iki araç sürücüsünün trafikte tartıştığının belirlenmesi üzeri...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Avcılar’da trafikte yol verme tartışmasında sürücüyü tehdit eden kişi yakalandı haberi

Avcılar'da trafikte yol verme tartışması yaşadığı araç sürücüsünü tornavida ile tehdit eden kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde iki araç sürücüsünün trafikte tartıştığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, kamyonet sürücüsünün yol verme tartışması nedeniyle aracından inip, diğer sürücüyü tornavida ile tehdit ederek hakarette bulunduğu belirlendi.

Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen D.S. ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan D.S. emniyetteki işlemlerinin ardından “tehdit”, “hakaret” ve “mala zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edildi.

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