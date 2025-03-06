Avcılar’da trafikte yol verme tartışmasında sürücüyü tehdit eden kişi yakalandı haberi

Avcılar'da trafikte yol verme tartışması yaşadığı araç sürücüsünü tornavida ile tehdit eden kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde iki araç sürücüsünün trafikte tartıştığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, kamyonet sürücüsünün yol verme tartışması nedeniyle aracından inip, diğer sürücüyü tornavida ile tehdit ederek hakarette bulunduğu belirlendi.

Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen D.S. ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan D.S. emniyetteki işlemlerinin ardından “tehdit”, “hakaret” ve “mala zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edildi.