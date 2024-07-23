Aydın’ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Söke-Kuşadası kara yolunda seyreden B.G. yönetimindeki 35 AIK 623 plakalı otomobil, Granta mevkisinde kontrolünü kaybedip karşı şeride geçti ve E.E.İ’nin kullandığı 09 JH 969 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda yaralanan E.İ, G.İ, S.E, S.K. ve A.N.P. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından trafiğe kapatılan yol, çalışmanın ardından tekrar açıldı.