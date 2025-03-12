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Kocaeli ve Karabük’te “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” haberi
Bursa’da istinat duvarını aşarak site bahçesine düşen halk otobüsünün şoförü yaralandı haberi
Lapseki’de tarımsal desteklemelerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi
Tekirdağ’da şoförler UKOME’yi kontak kapatarak protesto etti haberi
Toyota, yeni elektrikli SUV modellerini yıl sonuna kadar piyasaya sunacak haberi
Balıkesir’de aranması bulunan 50 kişi yakalandı haberi
Beyoğlu’nda kuyumcudan altın taç çalan zanlı yakalandı haberi
GÜNCELLEME – Ümraniye’de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi
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Ayvacık’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.Ayvacık Belediyesi Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunma...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ayvacık’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Ayvacık Belediyesi Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Mehmet Akif Ersoy'u anlatan kısa bir film gösterildi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi sahnelendiği etkinlikte, şiir, resim ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Garnizon Komutanı Olgun Parlar, Ayvacık Belediye Başkan Vekili Sevinç Avseren, Ayvacık Milli Eğitim Müdürü Ali Enver İnanç, Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanı Alper Alemisoğlu, Ayvacık Jandarma Komutanı Erdem Tuğrul Erdoğan, Ayvacık Emniyet Müdürü Mustafa Koç, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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