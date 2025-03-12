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Ayvacık’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.Ayvacık Belediyesi Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunma...