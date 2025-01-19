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Azerbaycanlı ressam, kas hastası 4 yaşındaki Yakup’un dev portresini resmetti
Fatih’te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
Marmara Denizi’ne derin deşarjla atık bırakılması görüntülendi
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde bir kişi ölü bulundu
Sakarya’da seyir halindeyken alev alan tır yandı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kocaeli’de partisinin üye katılım programına iştirak etti
Bakan Göktaş, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde konuştu:
AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı
Ege Denizi’nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
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Azerbaycanlı ressam, kas hastası 4 yaşındaki Yakup’un dev portresini resmetti

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Azerbaycanlı ressam, kas hastası 4 yaşındaki Yakup’un dev portresini resmetti

EDİRNE (AA) – Edirne'de yaşayan Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev, kas hastası 4 yaşındaki çocuğun dev portresini resmetti.

Ayfer ve Ertan Çalık çiftinin Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası oğulları Yakup'un tedavi masraflarını karşılayabilmek için başlattığı kampanyaya vatandaşlar destek oldu.

Azerbaycanlı ressam Abdullayev de desteğin artması amacıyla Meriç Nehri kenarına toprak zemin üzerine kas hastası çocuğun dev portresini akrilik su bazlı boya ile resmetti.

Abdullayev, dev portreyi yaparken çekilen videoyu sosyal medyada paylaşarak Yakup'un tedavisi için destek istedi.

– “Umarım çok insana ulaşırız”

Abdullayev, AA muhabirine, Yakup'un tedavisinin sağlanması için gereken parayı toplamak amacıyla kampanyalar düzenlendiğini, küçük çocuğun öğretmeninin, bu kampanyaların daha çok ses getirmesi için kendisine de ulaştığını söyledi.

Bu destek talebine karşılık verdiğini belirten Abdullayev, “Sosyal medyanın büyük önemi var. Bu çalışmada, sosyal medyadan yararlanarak Yakup'un kampanyasını daha çok kişiye ulaştırmayı hedefledim. Umarım çok insana ulaşırız ve Yakup evladımız da bir an önce sağlığına kavuşmuş olur. Tedavi için gereken çok büyük bir meblağ ve çok insana ulaşmamız gerekiyor.” dedi.

Baba Ertan Çalık da Abdullayev'e desteği için teşekkür etti.

Edirne Valiliğine başvurarak 4,5 ay önce kampanya başlattıklarını dile getiren Çalık, “Yakup'un sesi duyulmaya başladı. Destekçileri artıyor. Kampanyamızın sonunda bizden istenen 3 milyon 200 bin dolar hastane masrafını toplayıp Yakup evladımızı Dubai'ye götürüp tedavi ettireceğiz.” diye konuştu.

Abdullayev
Kampanya
Tedavi

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