B2Press, 2024’te avro bazında yüzde 90 büyüdü haberi

İSTANBUL (AA) – B2Press, 2024'te cirosunu avro bazında yüzde 90 artırdığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2016'dan bu yana çevrim içi halkla ilişkiler (PR) hizmetini dünya genelinde servis modeliyle sunan B2Press, 2024 yılının finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı.

B2Press, geçen yıl cirosunu avro bazında yüzde 90 artırırken, dünya genelinde 2 binden fazla basın bülteni ve özel haber dağıtımı gerçekleştirdi.

2023'e kıyasla Türkiye'de lira bazında yüzde 150 ciro artışı kaydeden B2Press, bir yılda 1500'ü aşkın basın bülteni ve özel haber gönderdi.

50'yi aşkın ülkedeki 25'ten fazla iş ortağıyla şirket, bülten dağıtımı ve özel haberlerle müşterilerinin pazarlama stratejilerini destekleyerek, hedef kitlesiyle iletişim kurmasını sağladı.

Anlaşmalı mecra ve haber ajansı sayısını her geçen gün artıran B2Press'in Türkiye pazarında hizmet verdiği markalar arasında Eczacıbaşı VitrA, SAP Türkiye, KoçZer, Daikin, Gate.TR, Pastel, ikas, NTT DATA Business Solutions Türkiye, CoinTR, Seramiksan, Teyit, TUDEM, WhiteBIT gibi sektörünün öncü markaları yer alıyor.

B2Press, benzer bir başarı tablosunu yurt dışında da sergileyerek 2024'te cirosunu avro bazında yüzde 61 artırdı.

Şirket, yurt dışında gerçekleştirdiği 500'den fazla basın bülteni dağıtımının yüzde 29'unu, Ortadoğu ülkelerinde gerçekleştirdi. Bunu, yüzde 13 ile ABD, yüzde 9 ile Avrupa ülkeleri, yüzde 8 ile Birleşik Krallık takip etti.

B2Press; Emaar, Flying Tiger, Fibabanka, Hankook, The Stevie Awards, Bitget, Devexperts, True Global Ventures, Terramaster, Al-Futtaim Group gibi önemli kuruluşlara da hizmet verdi.

– Müşteri sayımız, yüzde 30 arttı”

Açıklamada görüşlerine yer verilen B2Press Yönetici Ortağı Ediz Tokabaş, dünya genelinde her sektör ve ölçekten markanın, şirketin ve girişimlerin dijital dünyadaki varlığını desteklediklerini belirtti.

Tokabaş, “Global çaptaki güçlü medya ağımızla müşterilerimizin sesini hedef kitlelerine ulaştırırken, temellerini 9 yıl önce attığımız iş modelimizi durmadan geliştirdik ve büyümeye devam ettik. 2024'te müşteri sayımız, yüzde 30 artış göstererek 750'yi aştı.” ifadelerini kullandı.

Bu yılki hedeflerinden bahseden Tokabaş, şunları kaydetti:

“Halihazırdaki gelişmelerimize yenilerini eklemek için çalışmalarımızı süratle sürdürüyoruz. Müşteri ilişkileri yönetimi ve operasyonel süreçlerimizin verimliliğini optimize etmek için B2Press Business adlı platformumuzu yılın ikinci çeyreğinde canlıya alacağız. İstanbul'un yanı sıra Hollanda'nın Amsterdam ve Utrecht şehirlerindeki ofislerimizden yürüttüğümüz bölgesel hizmetlerimizi birbirinden ayırmak amacıyla ilk adımlarımızı atarken, iki yeni ülkede lokal ekipler kurma amacıyla yatırım yapacağız.”