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Kocaeli, Düzce ve Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4,5 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi haberi
TDV Genel Müdürü Turan Edirne’de ziyaretlerde bulundu haberi
Prof. Dr. Soyhan’dan Kartalkaya’daki otelde “yanlış mimari ve güncel teknoloji eksikliği” değerlendirmesi haberi
Çanakkale kamp ve karavan turizminde pilot bölge olmak istiyor haberi
Geçen seneyi ihracat artışıyla kapatan bebe-çocuk konfeksiyoncuları 2025’i “toparlanma yılı” görüyor haberi
İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayıp haraç istediği öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı haberi
Yeşilay, çevrim içi kumar bağımlılığıyla mücadele edenlere destek oluyor haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne’de şehit ailesini ziyaret etti haberi
Kırklareli’nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi
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Bağcılar’da başkasına benzetildiği için darbedilip bıçaklanan kişi öldü haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bağcılar’da başkasına benzetildiği için darbedilip bıçaklanan kişi öldü haberi

İSTANBUL (AA) – Bağcılar'da, bir kişinin başkasına benzetilerek öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli yakalandı.

15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'nde önceki gün, Suriye uyruklu şüpheliler, alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları kişiye benzettikleri Veysel Şirin'i (27) darbedip bıçakladı. Şirin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 6 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde 3 kişi tarafından Veysel Şirin'in darbedildiği ve bıçaklandığı anlar yer alıyor.

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