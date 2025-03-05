Bağcılar’da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi

Bağcılar’da, bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sancaktepe Mahallesi 904. Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın girişindeki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Polisler binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairedeki yangın söndürüldü.
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