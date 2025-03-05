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Trakya Üniversitesinde kadın öğretim üyeleri ve kız öğrenciler harmandalı gösterisi sundu haberi
“Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar” sergisi sanatseverlerle buluştu haberi
Edirne’de cam kemik hastası gencin polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi haberi
Balıkesir’de seyir halindeki kamyon yandı haberi
“Sapanca cevizi” coğrafi işaretle tescillendi haberi
Edirne’de kentin marka ürünlerine katma değer katacak projeler uygulamaya konuluyor haberi
Tekirdağ’da sürücüler bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi haberi
Edirne’de riskli türlerin korunması amacıyla “Trakya Ormanları” bölümü oluşturuluyor haberi
Şehitler için 7 yıldır İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyor haberi
Çocukların kalp masajı yaparak kurtardığı yavru köpeğin ailesine öğretmenlerden kulübe haberi
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Anasayfa » Yerel » Bağcılar’da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi

Bağcılar’da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar’da, bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Sancaktepe Mahallesi 904. Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın girişindeki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bağcılar’da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi

Bağcılar’da, bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sancaktepe Mahallesi 904. Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın girişindeki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Polisler binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairedeki yangın söndürüldü.

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