Paylaş

Bağcılar’da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar’da, bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Sancaktepe Mahallesi 904. Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın girişindeki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlı...