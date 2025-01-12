Bahattin Sofuoğlu, birinci sefer yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası’nda sürpriz peşinde:

SAKARYA (AA) – EMRE AYVAZ – Yeni kadrosuyla Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) gayret edecek ulusal motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, sürpriz yapmayı hedefliyor.

Geçen dönem Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyon olduğu Dünya Superbike Şampiyonası'nda birinci defa uzunluk gösterecek ve Yamaha Motoxracing'in başarısı için çaba edecek Bahattin Sofuoğlu, çalışmalarını Sakarya'da Türkiye Motosiklet Federasyonu Ulusal Gruplar Kaptanı Kenan Sofuoğlu idaresinde sürdürüyor.

Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni dönem öncesi 22-23 Ocak'ta İspanya'nın Jerez de la Frontera kentinde yapılacak testlerde yeni motosikletiyle birinci kere piste çıkacak.

– Birinci testler 22 Ocak'ta başlayacak

Bahattin Sofuoğlu, AA muhabirine, yeni dönemin birinci testlerinin 22 Ocak'ta başlayacağını söyledi.

Geçen dönemin ortalarında yaşadığı kazada ön çapraz bağlarının yırtıldığını hatırlatan Sofuoğlu, “Sezon biter bitmez ön çapraz bağ ameliyatı oldum. Ameliyattan sonra birinci ayda motora binmeye başladım. İki hafta daha müddetim var. Ameliyattan yaklaşık 2 ay sonra birinci testlere gideceğim. Teste kadar ön çapraz bağı konusunda kendimi yüzde 100 hazırlamaya çalışıyorum. Olağanda kasımın sonunda testlere gidecektim fakat ocak ayına ertelenince çabucak ameliyat oldum, ön çapraz bağ serüveni geçti.” diye konuştu.

Yeni dönem hazırlıklarını, ulusal motosikletçilerle Kenan Sofuoğlu Pisti'nde idman yaparak sürdürdüklerini lisana getiren Sofuoğlu, “Beraber idman yapmak yarar sağlıyor. Burada rekabet var. Rekabet her vakit insanı geliştiriyor. Kendin bindiğin vakit bu ortamdaki üzere hiçbir vakit rekabetçi olamıyorsun lakin karşında rakibin olduğu vakit onlarla sürünce çok daha tesirli oluyor.” sözlerini kullandı.

Red Bull sportmeni Sofuoğlu, katıldığı birinci büyük tertiplerden Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda da Yamaha ekibiyle çaba ettiğini anımsatarak, “Dünya üçüncüsü olduk, hoş bir serüvenimiz oldu. Artık de inşallah en yüksek segmente tekrar tıpkı kadroyla gitmek nasip oldu. Onlarla döneme başlayacağız. Superbike'ta birinci dönemim olacak. Çok fazla çalışmam gerekiyor, çok da fazla çalışmaya uğraş ediyorum. Her yarış, her idman adım adım üzerine koymaya, bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. İnşallah sürprizler yapmak, en hoşlarını yapmak en kısa müddette nasip olur.” değerlendirmesinde bulundu.