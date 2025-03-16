SON DAKİKA
Bursa’da 10 bin metrekarelik tesisten 100 ülkeye tatlı ihraç ediliyor haberi
Bahattin Sofuoğlu, Superbike Portekiz için güç depoluyor haberi
Edirne’de ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı farklı ekim yöntemleriyle test ediliyor haberi
TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yenilenen doktor ve hemşire odaları hizmete açıldı haberi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi
Bursa’da Kastamonu Dernekler Federasyonunca “Büyük Ramazan Konseri” düzenlendi haberi
Kocaeli’de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı haberi
Büyük Çamlıca Camisi’nde çocuk şenliği düzenlendi haberi
Bakanlar Tekin ve Ersoy, “3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri Töreni”ne katıldı haberi
Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından haberi
Bursa’da 10 bin metrekarelik tesisten 100 ülkeye tatlı ihraç ediliyor haberi
Bahattin Sofuoğlu, Superbike Portekiz için güç depoluyor haberi
Edirne’de ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı farklı ekim yöntemleriyle test ediliyor haberi
TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yenilenen doktor ve hemşire odaları hizmete açıldı haberi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi
Bursa’da Kastamonu Dernekler Federasyonunca “Büyük Ramazan Konseri” düzenlendi haberi
Kocaeli’de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı haberi
Büyük Çamlıca Camisi’nde çocuk şenliği düzenlendi haberi
Bakanlar Tekin ve Ersoy, “3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri Töreni”ne katıldı haberi
Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bahattin Sofuoğlu, Superbike Portekiz için güç depoluyor haberi

Bahattin Sofuoğlu, Superbike Portekiz için güç depoluyor haberi

- Kariyerinde ilk kez yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'da gerçekleştirilen ilk yarışını puanla tamamlayan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de düzenlenecek 2. ayak yarışında ön sıraları hedefliyor - Bahattin Sofuoğlu: - "İlk yarışta puanımızı aldık. Hedefim Portekiz'de ikinci yarış için biraz daha ön sıralar olacaktır. Uzun atlama yapıp sonra gelip düşmek istemiyorum. Daha önceden öyle bir şey yaşadım kariyerimde. O yüzden adım adım gitmeyi planlıyorum"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bahattin Sofuoğlu, Superbike Portekiz için güç depoluyor haberi

BURAK UÇAR – Yamaha Motoxracing takımıyla ilk kez mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'da gerçekleştirilen ilk yarışını puanla tamamlayan Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de düzenlenecek 2. ayak yarışına hazırlanıyor.

Sofuoğlu, organizasyonun şubat ayında Avustralya'da düzenlenen ilk yarışında damalı bayrağı 15. sırada geçerek ilk puanını aldı.

Şampiyonanın superpole yarışında 17'inci, ikinci yarışta 16. sırayı alan Sofuoğlu, Portekiz'de 29-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek 2. ayak yarışında ön sıralarda yer alma hedefiyle çalışmalarını Akyazı ilçesindeki pistte Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu yönetiminde sürdürüyor.

– “Fazla risk almadan elimden geleni yapacağım”

Bahattin Sofuoğlu, AA muhabirine, sürecin, kendisi için öğrenme yılı olacağını söyledi.

Kış testlerinde kaza geçirdiğini belirten Sofuoğlu, “Sakatlık dönemi geçirdik. Arada kısa süre vardı. O sürede rehabilitasyon gördüm. Orada hazırlandım. Sonrasında yarışa gittik. Hedefimiz puan almaktı. Daha iyisini yapabileceğime inanıyordum ama bu sakatlıklar nedeniyle kendimi biraz frenledim çünkü yeni bir kaza, çok daha kötü şeyler doğurabilirdi. Zaten elimden geleni yapabileceğim şey de puan almaya yetti. Bu şekilde ilk yarışımızdan döndük.” diye konuştu.

Sofuoğlu, antrenmanlarını hız kesmeden sürdürdüklerini anlatarak, Portekiz'de düzenlenecek yarışta fazla risk almadan elinden geleni yapacağını kaydetti.

Şampiyonanın Portekiz etabına kadar iyileşebileceğini düşündüğünü dile getiren Sofuoğlu, “Son 3-4 gündür vücudum tamamen kendine geldi gibi, yani eskisi gibi kullanabiliyorum gibi hissediyorum. Portekiz yarışına kadar daha iyi toparlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Sofuoğlu, Portekiz etabında ön sıralarda yer bulmayı hedeflediğini aktararak, “İlk yarışta puanımızı aldık. Hedefim Portekiz'de ikinci yarış için biraz daha ön sıralar olacaktır. Uzun atlama yapıp sonra gelip düşmek istemiyorum. Daha önceden öyle bir şey yaşadım kariyerimde. O yüzden adım adım gitmeyi planlıyorum.” ifadelerini kullandı.

– “İnşallah bu yıl podyum olur”

Bu klasmana ilk defa çıktığını anlatan Sofuoğlu, “İnşallah bu yıl podyum olur. Olursa çok güzel olur ama dediğim gibi adım adım gitmeyi düşünüyorum. Sezon sonu olursa süper olur. Sonrasında ileriki sezon orada daha güçlü başlarsak böyle güzel devam eder.” dedi.

Bahattin Sofuoğlu, daha hızlı ve ağır olduğunu belirttiği yeni motosikletine alışma sürecinin iyi gittiğini ifade etti.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun kendisine destek verdiğini kaydeden Sofuoğlu, “Yarışmaya başladığımdan beri beraber antrenman yapıyoruz. Superbike'da yarışta da müsait olduğu zamanlarda garajıma geliyor. Bana aktarabileceği şeyleri aktarıyor. Desteğini görüyorum. İnşallah en kısa zamanda Superbike'da yeterli tecrübeyi kazanırım. Onunla beraber pistte denk gelmek, beraber sürmek, inşallah en kısa zamanda nasip olur.” diye konuştu.

İlgili Haberler

ÖNDER’in geleneksel iftarı, imam hatip camiasını buluşturdu haberi
Yerel
16 Mart 2025, 00:14

ÖNDER’in geleneksel iftarı, imam hatip camiasını buluşturdu haberi

GÜNCELLEME – Şişli’de silahla vurularak yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi haberi
Yerel
15 Mart 2025, 23:40

GÜNCELLEME – Şişli’de silahla vurularak yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi haberi

Sakaryaspor – Yeni Malatyaspor maçının ardından haberi
Yerel
15 Mart 2025, 23:24

Sakaryaspor – Yeni Malatyaspor maçının ardından haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda gençlerle bir araya geldi haberi
Yerel
15 Mart 2025, 23:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda gençlerle bir araya geldi haberi

Kocaeli’de cip markete girdi, 2 kişi yaralandı haberi
Yerel
15 Mart 2025, 22:54

Kocaeli’de cip markete girdi, 2 kişi yaralandı haberi

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Yalova’daki Geleneksel Vefa İftarı’nda konuştu: haberi
Yerel
15 Mart 2025, 22:40

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Yalova’daki Geleneksel Vefa İftarı’nda konuştu: haberi

Edirne Valiliği, Kuzey Makedonya’da iftar programı düzenledi haberi Edirne Valiliği, Kuzey Makedonya’da iftar programı düzenledi haberi GÜNCELLEME – Bursa’da birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istediği iddia edilen kişi tutuklandı haberi GÜNCELLEME – Bursa’da birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istediği iddia edilen kişi tutuklandı haberi