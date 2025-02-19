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GÜNCELLEME – Edirne’de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı haberi
Sakarya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı haberi
Bahçelievler’de iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı haberi
Sancaktepe’de karlı yolda kayan araç, çocuğu sürükledi haberi
GÜNCELLEME – Sakarya’da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 1’i tutuklandı haberi
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kar yağışına ilişkin AKOM’da açıklama: haberi
Edirne’de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı haberi
Kocaeli’de şarampole devrilen jandarma aracındaki 2 personel yaralandı haberi
Bilecik’te kar etkili oluyor haberi
Çanakkale’de sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı haberi
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Bahçelievler’de iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de iki kamyonet çarpıştı, bir kişi yaralandı. Yenibosna Merkez Mahallesi Cemal Ulusoy Caddesi'nde ilerleyen 54 KT 187 plakalı kamyonet, karşı şeride geçerek 34 EJ 8314 plakalı kamyonetle çarpıştı.Kazada, 54 KT 187 plak...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bahçelievler’de iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı haberi

Bahçelievler'de iki kamyonet çarpıştı, bir kişi yaralandı.

Yenibosna Merkez Mahallesi Cemal Ulusoy Caddesi'nde ilerleyen 54 KT 187 plakalı kamyonet, karşı şeride geçerek 34 EJ 8314 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, 54 KT 187 plakalı kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

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