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Bahçelievler’de inşaat çalışması sırasında yolda kısmi çökme meydana geldi haberi
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İstanbul’daki inanç grupları temsilcileri iftarda bir araya geldi haberi
Edirne Emniyet Müdürlüğünde iftar programı düzenlendi haberi
Zeytinburnu’nda 287 düzensiz göçmen yakalandı haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı haberi
Esenyurt’ta uyuşturucu ticareti şüphelisine gözaltı haberi
Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi haberi
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Bahçelievler’de inşaat çalışması sırasında yolda kısmi çökme meydana geldi haberi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de inşaat çalışması sırasında yolda kısmi çökme oluşurken, sokak tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.Kocasinan Merkez Mahallesi Şevkat Sokak'taki inşaat çalışması esnasında yolda kısmi çökme meydana geldi.İhbar üzerine b...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bahçelievler’de inşaat çalışması sırasında yolda kısmi çökme meydana geldi haberi

Bahçelievler'de inşaat çalışması sırasında yolda kısmi çökme oluşurken, sokak tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Kocasinan Merkez Mahallesi Şevkat Sokak'taki inşaat çalışması esnasında yolda kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta, İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Yol tedbir amacıyla trafiğe kapatılırken, BEDAŞ ekipleri elektriği kesti. İGDAŞ görevlileri ise gaz kaçağı ihtimaline karşı bölgede incelemelerde bulundu.

İnşaatın çevresi demir plakalarla kapatıldı.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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