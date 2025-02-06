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Bahçelievler’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye para cezası haberi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler’de asker uğurlama bahanesiyle araçlarıyla konvoy oluşturup trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye 10 bin 66'şar lira para cezası verildi.Değirmenbahçe Caddesi'nde 2 Şubat günü otomobilleriyle konvoy oluşturara...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bahçelievler’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye para cezası haberi

Bahçelievler’de asker uğurlama bahanesiyle araçlarıyla konvoy oluşturup trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye 10 bin 66'şar lira para cezası verildi.

Değirmenbahçe Caddesi'nde 2 Şubat günü otomobilleriyle konvoy oluşturarak o anları sosyal medyada paylaşan sürücülerin U.Ç, A.K, A.P.D, A.K, F.K.D. ve S.S. olduğu tespit edildi.

Bu kişilere, “yönetmeliğe aykırı nitelik ve ölçüde plaka takmak”, “izin almadan reklam veya yazı bulundurmak”, “konvoy yapmak”, “ses cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanmak” ve “emniyet kemeri takmamak”tan 10 bin 66'şar lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 6 kişi hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

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