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Bakan Göktaş’tan AK Parti İstanbul Teşkilatına ziyaret haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi: haberi
İstanbul’da “Aile İftarı” düzenlendi haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi: (2) haberi
Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada’da yapıldı haberi
Gelibolu Mevlevihanesi’nde iftar programı gerçekleştirildi haberi
Ümraniye’de çocuklar iftar sofrasında buluştu haberi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Çanakkale’de iftara katıldı haberi
Çekmeköy’de alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi haberi
Kocaeli’de hamile kadını taşıyan ambulansın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
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Bakan Göktaş’tan AK Parti İstanbul Teşkilatına ziyaret haberi

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İstanbul İl Teşkilatını ziyaret etti.Partisinin İl Başkanlığına giden Göktaş, göreve seçilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bakan Göktaş’tan AK Parti İstanbul Teşkilatına ziyaret haberi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İstanbul İl Teşkilatını ziyaret etti.

Partisinin İl Başkanlığına giden Göktaş, göreve seçilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce'ye “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Sevdam' dediği, medeniyetimizin incisi İstanbul'un her sokağında AK Parti'nin emeği, teşkilatımızın alın teri var. Abdullah Özdemir Başkanımızın öncülüğünde İstanbul teşkilatlarımızın dinamizmiyle, inancıyla ve çalışkanlığıyla fark yaratacağına inanıyorum. Yeni dönemde kendilerine başarılar diliyorum.”

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