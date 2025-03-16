Bakırköy’deki yol çalışması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor haberi

Bakırköy'de yol çökmesi nedeniyle yaşanan yoğun trafiğe vatandaşlar tepki gösterdi.

Şenlikköy Mahallesi'nde, Kırserdar Sokak'taki 200 metrelik alan, yaklaşık 15 gün önce yol çökmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Taş blok ve demir bariyerlerle kapatılan sokağa, “Atık su tünel çalışmaları kapsamında yolun altında zemin iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 31 Mart 2025 tarihine kadar yol geçici olarak trafiğe kapatılmıştır” yazılı tabela asıldı.

Bölgede motosikletli kurye olarak çalışan Koray Ekinci, yol çalışmasının ramazandan önce başladığını ve hala devam ettiğini söyledi.

Günün her saati trafik oluştuğunu, iftar saati yaklaştığında ise daha çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Ekinci, “Herkes çok gergin oluyor. Motosikletliler sağdan soldan kaçıyor ama araçlar ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Sürekli trafik var. 3-5 dakikalık yol ama 1 saat sürüyor. İnsanlar mağdur oluyor.” dedi.

Mutlucan Şiyhan isimli vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ'nin, çalışmaları yavaş yürüttüğünü belirterek tepki gösterdi.

Nihat Karahan, “İftar saati ve 1 saattir evimize gitmeye çalışıyoruz. Bu saatte bu olmamalıydı. Uyarı yok, hiçbir şey yok. Geliyorsun, yol kapalı. Ara sıra geçiyoruz yoldan ama bu şekilde olmuyordu. Nereden nereye gideceğiz, ne kadar sürecek, onu da bilmiyoruz. 40 dakikadır bu alandayız. Biraz daha planlı olsunlar. Bu zulüm. Biz halk olarak bu sıkıntıyı, stresi çekmek zorunda değiliz.” ifadelerini kullandı.

Taksici Murat Ateş, “Normalde 3 dakikada geçerdik, köprünün altından Küçükçekmece'ye doğru ama ben 15 dakikadır yavaş yavaş ilerliyorum.” diye konuştu.

Sürücü Hakan Selvitop ise “Yarım saattir trafikteyim. AVM'nin oradan Bağcılar'a doğru gidiyordum. Bir saat daha giderim herhalde.” dedi.