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Bakırköy’deki yol çalışması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor haberi
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi haberi
Balıkesir’de su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı haberi
Çanakkale’de köy camisinin tarihi halılarını çalan 2 zanlı tutuklandı haberi
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Bursa’da konuştu: haberi
Sakarya’da sazlıkta çıkıp Kocaeli’de ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı haberi
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Can, Bursa’da konuştu: haberi
İstanbul’da 1 kişinin yaralandığı trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi
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Bakırköy’deki yol çalışması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor haberi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de yol çökmesi nedeniyle yaşanan yoğun trafiğe vatandaşlar tepki gösterdi.Şenlikköy Mahallesi'nde, Kırserdar Sokak'taki 200 metrelik alan, yaklaşık 15 gün önce yol çökmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.Taş blok ve demir ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bakırköy’deki yol çalışması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor haberi

Bakırköy'de yol çökmesi nedeniyle yaşanan yoğun trafiğe vatandaşlar tepki gösterdi.

Şenlikköy Mahallesi'nde, Kırserdar Sokak'taki 200 metrelik alan, yaklaşık 15 gün önce yol çökmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Taş blok ve demir bariyerlerle kapatılan sokağa, “Atık su tünel çalışmaları kapsamında yolun altında zemin iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 31 Mart 2025 tarihine kadar yol geçici olarak trafiğe kapatılmıştır” yazılı tabela asıldı.

Bölgede motosikletli kurye olarak çalışan Koray Ekinci, yol çalışmasının ramazandan önce başladığını ve hala devam ettiğini söyledi.

Günün her saati trafik oluştuğunu, iftar saati yaklaştığında ise daha çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Ekinci, “Herkes çok gergin oluyor. Motosikletliler sağdan soldan kaçıyor ama araçlar ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Sürekli trafik var. 3-5 dakikalık yol ama 1 saat sürüyor. İnsanlar mağdur oluyor.” dedi.

Mutlucan Şiyhan isimli vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ'nin, çalışmaları yavaş yürüttüğünü belirterek tepki gösterdi.

Nihat Karahan, “İftar saati ve 1 saattir evimize gitmeye çalışıyoruz. Bu saatte bu olmamalıydı. Uyarı yok, hiçbir şey yok. Geliyorsun, yol kapalı. Ara sıra geçiyoruz yoldan ama bu şekilde olmuyordu. Nereden nereye gideceğiz, ne kadar sürecek, onu da bilmiyoruz. 40 dakikadır bu alandayız. Biraz daha planlı olsunlar. Bu zulüm. Biz halk olarak bu sıkıntıyı, stresi çekmek zorunda değiliz.” ifadelerini kullandı.

Taksici Murat Ateş, “Normalde 3 dakikada geçerdik, köprünün altından Küçükçekmece'ye doğru ama ben 15 dakikadır yavaş yavaş ilerliyorum.” diye konuştu.

Sürücü Hakan Selvitop ise “Yarım saattir trafikteyim. AVM'nin oradan Bağcılar'a doğru gidiyordum. Bir saat daha giderim herhalde.” dedi.

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