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Balıkesir-Çanakkale kara yolu yağış ve yamaçlardan akan su nedeniyle kısmen kapandı
Bursa’da tır ile arabanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kapıkule Hudut Kapısı’nda bir yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç ele geçirildi
Galata Köprüsü’nde balık tutarken denize düşen kişi kurtarıldı
İstanbul’da motosiklet kazasında ölen polis memuru Çanakkale’de son seyahatine uğurlandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Sancaktepe’de İETT otobüsüyle çarpışan arabadaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Anahtar Parti Genel Lideri Ağıralioğlu, Kocaeli’de partililerle buluştu
Bilecik’te AK Parti Bayan Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
Tekirdağ’da kızını ve birlikte yaşadığı bayanı silahla öldüren kişi intihar teşebbüsünde bulundu
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Balıkesir-Çanakkale kara yolu yağış ve yamaçlardan akan su nedeniyle kısmen kapandı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Balıkesir-Çanakkale kara yolu yağış ve yamaçlardan akan su nedeniyle kısmen kapandı

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağış ve yamaçlardan akan su, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun kısmen kapanmasına yol açtı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'nde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışla Kazdağlarının yamaçlarından aşağı akan su, Balıkesir-Çanakkale kara yolunda birikintiler oluşturdu.

Yol, su birikintileri nedeniyle kısmen trafiğe kapandı.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve itfaiye ekipleri, bölgeye giderek tıkanan menfezleri açmak için vidanjör ve kepçelerle çalışma başlattı.

Büyük araçların kontrollü şekilde ilerleyebildiği kara yolunda küçük araçlar jandarma ekiplerince alternatif yollara yönlendiriliyor.

Bu arada, çoğunlukla yazlıkların bulunduğu bölgedeki evlerin büyük kısmının boş olduğu, yağış nedeniyle 4 kişinin itfaiye ekiplerinden yardım istediği öğrenildi.

Yol

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