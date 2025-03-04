Balıkesir’de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

Balıkesir'in Havran ilçesinde hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında çok fazla suçtan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, hükümlüyü gözaltına aldı. Hükümlünün adresinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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