Balıkesir’de 23 düzensiz göçmen yakalandı haberi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Avcılar Jandarma Karakol ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında Avcılar Mahallesi Mavi Işık mevkisinde bir grup göçmene rastladı.
Yanlarında getirdikleri lastik botu şişirip Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
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