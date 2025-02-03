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Kırklareli’nde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişiden 1’i tutuklandı haberi
Edirne’de jandarma avcıları denetledi haberi
Kağıthane’de üzerine yük asansörünün sepeti düşen kişi yaralandı haberi
Çanakkale’de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı haberi
Edirne’de Valiliğin restore ettirdiği tarihi “İlhan Koman Konağı” butik otel olarak hizmet verecek haberi
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Balıkesir’de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) "Kasten Öldürme", "Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması" suçlarından ha...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) “Kasten Öldürme”, “Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması” suçlarından hakkında 32 yıl 1 ay 25 gün” kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın (43) ilçede saklandığını belirledi.

Ekiplerin düzenlendiği operasyonda firari hükümlü H.A, Avcılar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü H.A. cezaevine teslim edildi.

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