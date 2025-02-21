Balıkesir’de 420 litre sahte alkol ele geçirildi haberi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 420 litre sahte alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca kaçak ve sahte alkol satışı ile kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar başlatıldı.
Çalışmalar sonunda jandarma belirlediği bir adrese düzenlediği operasyonda 420 litre kaçak alkol, 20 litre etil alkol, 6 huni, 2 doldurma aparatı, 80 boş cam alkol şişesi ve 100 boş plastik şişe ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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