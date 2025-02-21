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Balıkesir’de 420 litre sahte alkol ele geçirildi haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 420 litre sahte alkol ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığınca kaçak ve sahte alkol satışı ile kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar başlatıldı.Çalışmalar sonunda jandarma belirlediği bir...