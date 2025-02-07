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Bakan Kacır, Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi’nde konuştu: haberi
Sakarya’da 6 saatte 3 hastaya böbrek nakli yapıldı haberi
Karmod Plastik’ten otellere yangın suyu fom depolama tankı çözümü haberi
Edirne’de sigaranın zararlarına “olay yeri” konseptiyle dikkat çekildi haberi
Yurt dışından ucuza araç getirme vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı haberi
İstanbul’da Trump’ın Filistinlileri yerinden etme planına karşı protesto düzenlendi haberi
Edirne’de ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına tepki haberi
Çanakkale’de gübre bayileri ve üretim tesisleri denetlendi haberi
Balıkesir’de “6 Şubat’ın Balıkesirli Kahramanları” paneli düzenlendi haberi
YÖK Başkanı Özvar, “2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı”nda konuştu: haberi
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Balıkesir’de “6 Şubat’ın Balıkesirli Kahramanları” paneli düzenlendi haberi

BALIKESİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Balıkesir Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) tarafından, Balıkesir'de afet bilincini artırmak ve arama kurtarma çalışmalarında görev alanları anmak amacıyla "6 Şubat'ın Balıkesirli Kahramanları" konulu panel d...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de “6 Şubat’ın Balıkesirli Kahramanları” paneli düzenlendi haberi

Milli Eğitim Bakanlığı Balıkesir Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) tarafından, Balıkesir'de afet bilincini artırmak ve arama kurtarma çalışmalarında görev alanları anmak amacıyla “6 Şubat'ın Balıkesirli Kahramanları” konulu panel düzenlendi.

Balıkesir Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen panelin açılış konuşmasında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Barış Özkul afet yönetimi, yapı güvenliği ve arama kurtarma ekiplerinin önemine dikkati çekti.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş'ın birer konuşma yaptığı, MEB AKUB Balıkesir Ekip Lideri Volkan Ali Bozdemir'in moderatörlüğündeki panelde katılımcılar afet bölgesinde yaşadıkları deneyimleri ve sahada karşılaştıkları zorlukları paylaştı.

Balıkesir

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