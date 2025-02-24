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Balıkesir’de çıkan iki ayrı ev yangını söndürüldü haberi
“Bir Zamanlar İstanbul” dizisinde Bosna şehidi Selami Yurdan anıldı haberi
İstanbul’da FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-40” operasyonunda yakalanan 19 şüpheli adliyede haberi
Edirne’de Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı açıldı haberi
Kıbrıs Gazisi Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı haberi
Sakarya’da “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” çalıştayı düzenleniyor haberi
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Balıkesir’de çıkan iki ayrı ev yangını söndürüldü haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan iki ayrı ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.Bahçelievler Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 3'ncü katındaki daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiy...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de çıkan iki ayrı ev yangını söndürüldü haberi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan iki ayrı ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 3'ncü katındaki daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, yangını yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

Kocacami Mahallesi Kavakdibi Caddesi'nde de bir evde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Her iki yangında da daireler zarar gördü.

Yangın

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