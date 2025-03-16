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Büyükçekmece’de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı haberi
Tekirdağ’dan kısa kısa haberi
Trakya’da gıda satan işletmeler denetlendi haberi
Pehlivanköy’de mera ıslah çalışmaları sürüyor haberi
Balıkesir’de devrilen traktörün sürücüsü öldü haberi
Keşan’da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına tiyatro sahnelendi haberi
Levent Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında geleceğin hekimleri için sahne aldı haberi
Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Kırklareli’nde teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakılıyor haberi
Kocaeli’deki trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü haberi
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Balıkesir’de devrilen traktörün sürücüsü öldü haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.S.G. (60) yönetimindeki 10 SK 318 plakalı traktör, Yeni Mahalle'de tarla sürüldüğü sırada sulama kanalının bulunduğu alana devrildi.Çevredekileri...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de devrilen traktörün sürücüsü öldü haberi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

S.G. (60) yönetimindeki 10 SK 318 plakalı traktör, Yeni Mahalle'de tarla sürüldüğü sırada sulama kanalının bulunduğu alana devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan S.G, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Susurluk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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