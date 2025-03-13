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Balıkesir’de evinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı. Altınoluk İskele Mahallesi 19088 Sokak'taki Hayri Bey Apartmanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın ç...