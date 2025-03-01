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“Tedavüyyeü’l Musikiyye” müzikali sanat ve tıp dünyasını bir araya getirecek haberi
Tekirdağ’da “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı haberi
Tekirdağ’da futbol müsabakaları güvenliği toplantısı yapıldı haberi
Bursa’daki dezavantajlı çocuklar Uludağ’da eğlendi haberi
Sakarya’da öğrenciler afet farkındalığı için hazırladıkları projeleri sergide tanıttı haberi
“Vefa Sultan” dizisi ramazan ayında TRT ekranlarında olacak haberi
Zekat, fitre ve yardımlarda ihtiyaç sahiplerinin rencide olmamasına özen gösterilmeli haberi
Kocaeli’de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı haberi
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Balıkesir’de firari hükümlü yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de polis tarafından yakalanan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışma sabit adresi olmayan farklı adreslerde kaldığı tespit e...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de firari hükümlü yakalandı haberi

Balıkesir'de polis tarafından yakalanan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışma sabit adresi olmayan farklı adreslerde kaldığı tespit ettiği ve hakkında 97 yıl 7 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'yı yakalamak için harekete geçti.

Ekipler, S.A'yı Karesi ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​

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