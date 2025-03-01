Balıkesir’de firari hükümlü yakalandı haberi

Balıkesir'de polis tarafından yakalanan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışma sabit adresi olmayan farklı adreslerde kaldığı tespit ettiği ve hakkında 97 yıl 7 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'yı yakalamak için harekete geçti.

Ekipler, S.A'yı Karesi ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​