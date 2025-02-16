Balıkesir’de “Geleneksel Seyit Onbaşı Deve Güreşleri” yapıldı haberi

Balıkesir'in Havran ilçesinde “Geleneksel Seyit Onbaşı Deve Güreşleri” yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Havran Belediyesi ve Havran Deveciler Derneği işbirliğiyle Millet Bahçesi içinde bulunan Seyit Onbaşı Güreş Arenası'nda düzenlenen etkinlikte Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinden getirilen 150 deve güreştirildi.

Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği organizasyonda, bazı develer rakiplerinden kaçtı, bazılarını ise görevliler ayırmakta güçlük çekti.

Birçok vatandaş da deve güreşlerini güneşli havada mangal yakarak takip etti.

Havran Deve Güreşleri Tertip Komitesi Üyesi Halil Bıçakçı, AA muhabirine, Koca Seyit adına düzenlenen güreşlerin 7'ncisine 150 devenin katıldığını söyledi.

Bıçakçı, Havran halkı için güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, “Ege Bölgesi'nden Akdeniz Bölgesi'ne kadar bütün her taraftan develer var. Organizasyonumuz sorunsuz geçiyor.” diye konuştu.