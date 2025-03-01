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Bursa’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı haberi
İstanbul’da ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı haberi
Tekirdağ’da kazaya karışan motosikletin sürücüsü, başka aracın da çarpması sonucu öldü haberi
Kocaeli’de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı haberi
Büyük Çamlıca Camisi’nde çocuklara teravih sonrası hediye sürprizi haberi
Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova’da ilk teravih namazı kılındı haberi
İstanbul polisinden helikopter destekli “huzur” uygulaması haberi
Çanakkale’de meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı haberi
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Anasayfa » Yerel » Balıkesir’de iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan 3 köpek kurtarıldı haberi

Balıkesir’de iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan 3 köpek kurtarıldı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Menderes Bulvarı'ndaki bir iş yerinde elektrik kontağından yangın çıktı.İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve poli...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan 3 köpek kurtarıldı haberi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Menderes Bulvarı'ndaki bir iş yerinde elektrik kontağından yangın çıktı.

İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Hasara neden olan yangın sırasında iş yerinde mahsur kalan 3 köpek ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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