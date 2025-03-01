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Balıkesir’de iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan 3 köpek kurtarıldı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Menderes Bulvarı'ndaki bir iş yerinde elektrik kontağından yangın çıktı.İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve poli...