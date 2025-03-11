Balıkesir’de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi haberi

Balıkesir'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 241 okul servis aracı kontrol edildi. Eksik evrakı bulunan 10 servis aracının şoförüne 12 bin 278 lira idari para cezası kesildi.

Yapılan denetimlerde ayrıca 141 umuma açık yer ile 201 okul çevresi denetlendi, 2 bin 783 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Çalışmalar kapsamında 7 okulda, 554 öğrenciye okul geçidini kullanma, emniyet kemerinin önemi, yürüyüş ve yaya kuralları ile trafik güvenliği eğitimi verildi.