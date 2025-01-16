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Balıkesir’de kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı
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Balıkesir’de kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, çıktıkları kayalık alanda mahsur kalan 8 keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi Sarıtaş mevkisinde kayalıklarda 8 keçi mahsur kaldı. Sahibi, keçileri kendi imkanları ile çıktıkları yerden indiremeyince yetkililerden yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin saatler süren tırmanışının ardından, ip yardımı ile keçilerin bulunduğu alana ulaşıldı.

Hayvanlar daha sonra bulundukları yerden indirilerek sahibine teslim edildi.

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